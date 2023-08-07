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06:33, 7 августа 2023Наука и техника

Обнаружен новый вид древнего человека

Journal of Human Evolution: обнаружен новый вид древнего человека

Изображение: Wu Liu et al / National Academy of Sciences

Палеонтологи Китайской академии наук обнаружили следы существования ранее неизвестного вида доисторического человека, который жил 300 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в Journal of Human Evolution.

Окаменелости были обнаружены на месте раскопок Хуалонгдонг в Восточном Китае. Их анализ продемонстрировали уникальные особенности кости челюсти, которая имела треугольный нижний край и характерный изгиб. Форма челюстной кости напоминают черты как современных людей, так и гоминидов позднего плейстоцена, но отсутствие подбородка говорит о более тесном родстве с более древними видами.

Ученые обнаружили и другие черты, напоминающие гоминидов среднего плейстоцена, которые позволили предположить, что особь больше всего напоминала вид Homo erectus. Возможно, это гибрид современного человека и древнего гоминида. Сочетание признаков, которые никогда ранее не наблюдалось у гоминидов в Восточной Азии, указывают на то, что черты, обнаруженные у современных людей, начали проявляться еще 300 тысяч лет назад.

Было исключено, что останки принадлежали денисовцам. Скорее всего, окаменелости представляют собой третью линию, не относящуюся к денисовскому человеку или Homo erectus, а более близкую к Homo sapiens. Тогда этот вид, скорее всего, имел некоторое общее эволюционное происхождение с гомининами среднего или позднего плейстоцена, из-за чего они обладали общим характеристикам.

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    Александр Еникеев
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