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13:26, 7 августа 2023Экономика

Россиянам объяснили рост цен на индейку

Минсельхоз объяснил рост цен на индейку сезонностью и повышением спроса

Фото: Claudio Schwarz / Unsplash

Минсельхоз России объяснил подорожание индейки сезонностью, ростом спроса и производственных затрат. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет агентство «Прайм».

«Ценовая динамика по этой продукции обусловлена сезонным фактором, увеличением спроса, а также ростом производственных издержек», — говорится в заявлении Минсельхоза. В министерстве отметили стабильный рост потребления мяса индейки в стране.

По данным ведомства, в отечественном птицеводстве именно индейководство показывает наиболее высокие темпы роста. За последние пять лет Россия в мировом рейтинге производства этой продукции поднялась с седьмого на второе место, нарастив выпуск индейки почти вдвое, до 415 тысяч тонн в год.

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Ранее о повышении стоимости индейки в России на фоне роста затрат на оборудование, логистику, упаковку и высокой конкуренции за работников сообщал «Коммерсантъ». По данным газеты, с сентября группа «Черкизово» планирует повысить отпускные цены на продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5 процентов. В сети магазинов «Вкусвилл» подтвердили получение уведомления о повышении цен на индейку от «Черкизово».

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