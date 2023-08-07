Ирак потребовал у двух стран выдать обвиняемых в краже госсредств

Al Arabiya: Ирак требует у США и Британии выдать обвиняемых в краже госсредств

Ирак потребовал у США и Великобритании выдать экс-чиновников, обвиняемых в краже госсредств на сумму 3,7 триллиона иракских динаров (2,5 миллиарда долларов), чтобы они предстали перед судом. Об этом рассказал глава комиссии по профессиональной этике Хайдер Ханун, передает Al Arabiya.

«Интерпол выдал "красные" уведомления о розыске в отношении экс-главы канцелярии, бывших премьер-министра и главы разведки Мустафы аль-Казыми, имеющих американское гражданство, и министра финансов в прошлом правительстве — Али Аллауи, имеющего гражданство Великобритании. Рассчитываем, что две страны будут сотрудничать в экстрадиции вышеупомянутых разыскиваемых обвиняемых и выразят таким образом свою поддержку Ираку», — сказал Ханун.

По данным генеральной комиссии по налогам министерства финансов Ирака, денежные средства, по поводу которых предстоят судебные разбирательства, выводились в течение года с сентября 2021 года со счетов госбанка «Ар-Рафидейн». В мошеннической схеме участвовали пять компаний и несколько чиновников, часть средств вывезли за рубеж.

Ранее Бразилия отказалась отдавать США россиянина Сергея Черкасова. Ему предъявили обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, в том числе банковском и визовом.