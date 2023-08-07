Популярный блогер рассказал о необычном поведении сотрудников во время съемки

Популярный блогер и стилист Гоша Карцев рассказал, что во время съемок его ассистентка и фотограф занялись сексом. Подробности необычного поведения сотрудников он раскрыл в выпуске шоу «Гуд морнинг», доступном на YouTube-канале ведущей Евгении Гришечкиной «Женя, давай!»

По словам Карцева, инцидент произошел во время съемок в отеле «Астория» в Санкт-Петербурге. Команда, работавшая с блогером, не могла понять, куда делись двое сотрудников — ассистентка стилиста и фотограф. Позднее выяснилось, что они занимались сексом в туалете.

«Пока их не было полчаса, ничего не случилось. Ее уволили потом. Она еще вещей напортила», — прокомментировал произошедшее Карцев.

Другая участница шоу, юмористка Вера Котельникова, осудила подобное поведение во время работы. «Это же просто неуважительно. Вы работаете, вас все ищут», — возмутилась она.

Ранее Карцев рассказал о работе с журналисткой Ксенией Собчак и назвал ее хамкой. Он заявил, что телеведущая вела себя развязно. Другие подробности их общения стилист раскрывать отказался.