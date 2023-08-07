Популярный российский телеведущий высказался о сложности работы с Летучей

Ведущий Рогов рассказал, что работать с Летучей в шоу «Детки-предки» было сложно

Популярный российский стилист и ведущий Александр Рогов высказался о сложности работы с телеведущей Еленой Летучей в шоу «Детки-предки» на канале СТС. В подкасте «Давай снимать» режиссера Вадима Плохотникова он рассказал, что ему пришлось искать подход к коллеге.

«Лена сложная, и когда мы привезли ей вещи, все было настолько не в ее стиле, и как только она увидела вещи, она сказала: "Я это не надену"», — вспомнил он опыт работы с Летучей.

По словам стилиста, ему пришлось найти подход к телеведущей. «И здесь мой психологический трюк такой: "Лена, я эти вещи собирал несколько дней, я понимаю, что, возможно, эти вещи не в твоем стиле, но я тебя умоляю все надеть"», — добавил он. Затем Рогов сделал так, чтобы Летучая также участвовала в создании образа. «Я понимал, что для нее очень важно, чтобы она в конце сказала: "И здесь будут белые туфли", и мы все луки утвердили», — пояснил он.

Рогов отметил, что на съемках постоянно делал комплименты Летучей. «А она правда красивая, она хорошо сложена, но она себя видела в другом — это строгая Лена, платья-футляры, пиджаки», — заключил он.

Ранее Летучая рассказала о самых сложных съемках. Она вспомнила, как однажды в Мексике ей в ухо заползло ядовитое насекомое.