В Литве задумались над введением всеобщего призыва

Сейм Литвы обсудит вопрос о введении всеобщего призыва в армию

Власти Литвы задумались на введением всеобщего призыва на службу в армии. Об этом рассказал депутат сейма республики Лауринас Кащюнас, передает ТАСС.

«Президент поддерживает идею отказа от отбора на срочную службу на основе принципа компьютерной лотереи и выступает за всеобщий призыв», — сказал он после встречи с главой государства Гитанасом Науседой.

Депутат подчеркнул, что в план осенней сессии парламента включена дискуссия по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Литва к 2025 году увеличит численность активного армейского резерва до 36 тысяч человек, что на 10 тысяч больше, чем сейчас.