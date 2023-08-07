Премьер Литвы допустила отставку министра обороны после его слов о танках из ФРГ

Премьер Литвы Шимоните допустила отставку министра обороны после слов о танках

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допустила отставку министра обороны республики Арвидаса Анушаускаса после его слов о закупке Вильнюсом немецких танков, что могло стать разглашением служебной информации. Об этом сообщает ТАСС.

Шимоните рассказала, что литовская Генеральная прокуратура уже начала предварительное следствие по факту публичного заявления Анушаускаса. Однако политической ответственности министра сейчас не будет, заявила премьер.

«Если ситуация станет развиваться именно так, я соответственно оценю его действия и попрошу подать в отставку, но пока этого нет», — сказала она, назвав план действий при одном из вариантов развития событий.

Ранее Анушаускас опубликовал в социальных сетях запись, в которой сообщил, что Вильнюс намерен отправить в Берлин письмо с желанием приобрести танки Leopard, отказавшись от идеи покупки американских M1 Abrams. Президент страны Гитанас Науседа обвинил министра в раскрытии служебной информации.