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15:07, 7 августа 2023Россия

Россиянин донес на швейный цех из-за сходства логотипа с «украинским трезубцем»

Житель Подмосковья донес на цех из-за сходства логотипа с «украинским трезубцем»

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Житель Одинцовского городского округа Подмосковья донес в полицию на швейный цех из-за сходства логотипа предприятия с «украинским трезубцем». Представители учреждения в Краснознаменске объяснили изданию «Подъем», что их отличительный знак связан с гербом города.

Россиянин, прогуливаясь, заметил швейный цех с якобы подозрительным элементом и обратился к правоохранителям. Он попросил наказать организацию.

В швейной мастерской отметили, что к ним пока никаких жалоб не поступало. «У нас военно-космический город, и этот логотип очень похож на нашу городскую символику. Если вы въезжаете в город, то можете увидеть: это три линии, которые идут вперед, у них три звезды сверху. Это такой космический городок», — заявили представители цеха.

В июле сообщалось, что Московской области женщина обратилась в полицию из-за свастики в соцсетях бывшего ученика. Утверждалось, что она случайно отыскала экс-ученика. На его аватарке педагог разглядела свастику и направилась в полицию. Позже оперативники начали проводить проверку.

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    Анна Щербакова
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