Полковник Литовкин заявил о преимуществе советских танков перед Leopard

Советские танки Т-72, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ) для нанесения ударов по территории Белгородской области, имеют значительное преимущество перед западными Leopard. В частности, у советских танков больший калибр и они могут заряжаться автоматически. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«ВСУ использовали советские танки, потому что их больше чем западных. Кроме того, Запад не разрешает использовать свое оружие для стрельбы по российским территориям. В любом случае, происхождение танков, с помощью которых наносятся удары, не так принципиально. Нужно сделать так, чтобы обстрел наших территорий был невозможен», — подчеркнул Литовкин.

Он также указал на ряд существенных преимуществ Т-72 перед Leopard, которые были поставлены Западом.

«У Т-72 калибр 125 миллиметров, у Leopard меньше. Также в западных танках есть специальный танкист, который заряжает пушку, а у нас это происходит автоматически. Есть и другие достоинства», — сказал военный специалист.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из советских танков Т-72. Украинские военные подогнали технику к границе и открыли огонь по селу Муром, которое расположено в Шебекинском районе российского региона.

