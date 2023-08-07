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16:47, 7 августа 2023Из жизни

Подросток нашел на пляже зуб гигантского доисторического морского хищника

Daily Mirror: в Великобритании 13-летний подросток нашел на пляже зуб мегалодона

Фото: Arseny Togulev / Unsplash

13-летний житель Великобритании обнаружил зуб мегалодона на пляже города Уолтон-на-Нейзе, графство Эссекс. Об этом сообщает Daily Mirror.

Бен Эванс нашел окаменелость длиной 15 сантиметров вместе с отцом, 50-летним Джейсоном Эвансом, рано утром 30 июля. «Рядом было три больших камня, а зуб лежал в маленькой ямке. Мне пришлось пролезть через дыру, чтобы достать его. Он просто лежал там, ничем не прикрытый. Я сразу понял, что это зуб мегалодона», — утверждает Бен. Семья отнесла находку в Фонд дикой природы Эссекса. Специалисты изучили окаменелость и определили, что ей около десяти миллионов лет.

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Мегалодон — крупнейшая хищная акула в истории Земли, вымершая около 3,6 миллиона лет назад. Размер акулы нередко сравнивают с морскими рептилиями мезозоя: мозазаврами и ихтиозаврами. Предполагается, что длина гигантского доисторического морского хищника могла достигать 18 метров, а вес — 47 тонн.

По словам Джейсона, его сын с раннего возраста интересуется поиском окаменелостей и уже нашел около 100 акульих зубов. Он добавил, что регулярно приезжает с Беном на песчаный берег в Уолтоне-на-Нейзе по выходным и ищет ископаемые остатки организмов.

Ранее сообщалось, что девятилетняя жительница США Молли Сэмпсон обнаружила на пляже зуб мегалодона. Девочка увлекается поиском окаменелостей и уже нашла более 400 акульих зубов.

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    Алиса Удовик
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