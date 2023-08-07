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14:56, 7 августа 2023Экономика

Индия добилась минимальной для себя цены на российскую нефть

Стоимость российской нефти для Индии упала до минимума с начала поставок
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Amit Dave / Reuters

Средняя стоимость российской нефти для покупателей из Индии опустилась до минимума с начала военных действий на Украине, когда российские компании начали искать новые рынки для продажи сырья. Об этом со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли страны пишет Bloomberg.

Баррель российской нефти, включая расходы на фрахт, обходится покупателям в 68,17 доллара. В мае цена составляла 70,17 доллара, а год назад превышала 100 долларов.

Эта стоимость не связана напрямую с потолком цен на российскую нефть, установленном на уровне 60 долларов за баррель, поскольку тот не включает в себя услуги по страхованию и фрахт. Однако показатель позволяет отследить динамику цены.

Российская нефть является не самой дешевой для Индии. Поставки из Ирака в июле обходились в 67,1 доллара за баррель. А вот стоимость саудовской нефти куда выше — 81,78 доллара.

На этом фоне, как ранее подсчитала аналитическая компания Kpler, поставки российской нефти в Индию сокращаются (2,09 миллиона баррелей в сутки в июне против 2,11 миллиона в июле) и могут упасть еще больше в августе, достигнув минимума с начала года. Восстановления аналитики ожидают не ранее октября.

При этом аналитики компании Refinitiv, напротив, считают, что в июле поставки достигли максимума — 2,08 миллиона баррелей в сутки.

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    Платон Щукин
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