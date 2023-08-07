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15:27, 7 августа 2023Россия

В Минздраве исключили ограничения на УЗИ после решения Верховного суда

Минздрав: никаких ограничений на проведение УЗИ после решения суда не будет

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Дополнительных ограничений на проведение ультразвуковых исследований (УЗИ) вводить не будут. Об этом, реагируя на решение Верховного суда о запрете проведения УЗИ без направления медика, заявили в Минздраве, передает «Интерфакс».

«Никаких дополнительных ограничений и требований более чем за 2,5 года действия правил не вводилось, как не будет их и с вынесением решения Верховным судом», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что УЗИ могут проводиться при помощи анестезии и контрастных препаратов.

Ранее стало известно, что Верховный суд России запретил проводить процедуру УЗИ без направления врача или другого медицинского специалиста. Согласно документу, суд рассмотрел иск россиянки, которая посчитала, что закон о получении от специалиста предварительного направления на УЗИ ограничивает ее права. Кроме того, истица заявила об ограничении конкуренции в этой области услуг из-за требования закона к врачу указывать место проведения процедуры.

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    Анастасия Шейкина
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