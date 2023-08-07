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15:47, 7 августа 2023Из жизни

Мужчина притворился священником, присвоил пожертвования и растратил их на алмазы

Американец под видом миссионера потратил пожертвования на бриллианты и казино

Фото: Edgar Soto / Unsplash

Житель американского штата Джорджия, который представлялся миссионером, присвоил 30 миллионов долларов (2,89 миллиарда рублей) и растратил их на бриллианты и азартные игры. Об этом сообщает NBC News.

45-летний Джейсон Джеральд Шенк притворялся миссионером. Под видом священника он получил деньги в качестве пожертвований от групп и частных лиц из штатов Огайо и Северная Каролина. Жертвователи считали, что деньги пойдут на покупку Библий и религиозной литературы и последующую отправку их в Китай.

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Американца обвиняют в четырех эпизодах мошенничества и 37 эпизодах отмывания денег. Сообщается, что мужчина покупал на присвоенные деньги алмазы и золото, а также расходовал средства на азартные игры. Миллион долларов (96,4 миллиона рублей) он потратил на онлайн-казино.

В 2016 году Шенк отказался от гражданства США. Сейчас он находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник некоммерческой организации, аффилированной с Университетом Южной Флориды, признал вину в присвоении 12,86 миллиона долларов (1,2 миллиарда рублей) и растрате этих денег на сайте для взрослых. Мужчина признал вину и согласился с требованием возместить средства.

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    Алиса Дмитриева
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