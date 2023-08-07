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19:17, 7 августа 2023Силовые структуры

Украинских морпехов в ДНР приговорили к 29 годам

В ДНР суд дал 29 лет украинским морпехам за преступления против мирных граждан

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 29 годам колонии строгого режима троих украинских морских пехотинцев. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Мужчин признали виновными по двум статьям, в частности, применение запрещенных средств и методов ведения войны.

По утверждению ведомства, с 15 марта по 2 апреля 2022 года 22-летний Данила Овчинников, 20-летний Андрей Ковтун и 24-летний Юрий Тищенко закрыли в одном из гаражей Мариуполя двух мужчин. Установив, что они не являются российскими военнослужащими, все равно расправились с ними по приказу командира, а позже — с еще одним местным жителем.

Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР рассмотрит дело трех боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), обстрелявших из минометов жилые дома в Мариуполе.

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    Варвара Митина
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