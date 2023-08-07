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07:12, 7 августа 2023Интернет и СМИ

Бойца ВСУ выгнали из украинского кафе после жалоб на русскую музыку

Бойца ВСУ выгнали из кафе в Одесской области после жалоб на русскую музыку

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бойца Вооруженных сил Украины выгнали из кафе в Белгороде-Днестровском Одесской области после того, как он пожаловался на русскую музыку, играющую в заведении. Об этом рассказал в соцсетях украинский журналист Константин Андриюк, передают РИА Новости.

После сделанного замечания и просьбы выключить музыку, военнослужащий получил грубый отказ от администратора, а затем ее знакомые выставили его из кафе.

Свою позицию девушка объяснила тем, что она по национальности болгарка и не собирается выслушивать претензии по поводу языка. Также, по словам журналиста, она назвала бойца ВСУ «провокатором и идиотом».

Ранее в Верховной Раде Украины появился законопроект об ужесточении ответственности за прослушивание русской музыки в точках торговли, кафе, ресторанах и в сфере услуг. По мнению авторов инициативы, русская музыка способны влиять на «сепаратистские настроения» населения и может оказаться «информационными спецоперациями, направленными на ослабление» страны.

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    Александра Синицына
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