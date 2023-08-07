Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:41, 7 августа 2023Экономика

Мировые цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть снизились после шести недель роста подряд

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Мировые цены на нефть в понедельник 7 августа снижаются после шести недель роста подряд. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В нижней точке цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигала 85,06 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — 81,61 доллара. На момент написания материала топливо торговалось у отметки 85,1 и 81,79 доллара соответственно. При этом по итогам прошлых шести недель стоимость этих вида сырья возросла на 16,8 и 19,8 процента.

На нефтяные котировки повлияло укрепление доллара — индекс американской валюты (его курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,086 процента, до 101,92 пункта. Это делает сырье менее доступным при покупке в других денежных единицах.

Материалы по теме:
Главный металл зеленой энергетики становится дефицитом. Как в мире разворачивается борьба за медь?
Главный металл зеленой энергетики становится дефицитом.Как в мире разворачивается борьба за медь?
6 июня 2023
Новый нефтяной механизм. Сможет ли Россия противодействовать потолку цен на нефть?
Новый нефтяной механизм.Сможет ли Россия противодействовать потолку цен на нефть?
13 декабря 2022

Также на настроения инвесторов повлиял и отчет нефтяного гиганта Saudi Aramco. Компания сообщила, что во втором квартале сохранила объем добычи на уровне аналогичного периода 2022 года — около 13,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. На ценах на сырьевом рынке отразилось и решение Мониторингового комитета ОПЕК+, который 4 августа не вынес рекомендаций по изменению квот на добычу нефти.

4 августа нефти Brent рекордно подорожала. Стоимость октябрьских фьючерсов преодолела планку в 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля 2023 года. Также дорожало сырье марки WTI, добываемое в Техасе. Максимальная стоимость сентябрьских фьючерсов достигала 82,59 доллара за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    США провели учения по ядерной безопасности в Казахстане. Почему это угрожает интересам России?

    Стало известно о наступлении Российской армии на харьковском направлении

    В России резко подешевела одна популярная закуска

    Россиянам развеяли популярные мифы об использовании дезодоранта

    Названа стоимость самого дешевого дома на берегу моря в России

    Мировые цены на нефть перешли к снижению

    Россиянин планировал поджечь военкомат и получил от ФСБ предостережение

    Россиян призвали не использовать стиль Барби в квартирах

    Командир «Ахмата» рассказал о наступлении ВС России на одном из направлений

    Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости