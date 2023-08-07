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10:12, 7 августа 2023Мир

В Италии выразили надежду на продление ультиматума Нигеру

Глава МИД Италии Таяни: ECOWAS должен продлить ультиматум нигерийским мятежникам

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) продлит ультиматум, выдвинутый нигерийским мятежникам. Об этом он заявил в интервью изданию La Stampa.

30 июля по итогам внеочередного саммита по ситуации в Нигере ECOWAS потребовали от захвативших в Нигере власть военных освободить сверженного президента Мохамеда Базума и восстановить конституционный порядок. Сообщество пригрозило мерами, которые могут включать даже применение силы. Срок ультиматума истек 6 августа.

«Единственный путь — дипломатический. Я надеюсь, что ультиматум ECOWAS, срок которого истек вчера в полночь, будет продлен сегодня», — заявил он.

Вице-премьер отметил, что «нет уверенности, что будет найден иной путь, кроме войны». При этом, по его словам, Европа не может позволить себе вооруженную конфронтацию, так как ее будут воспринимать как новых колонизаторов Африки.

Таяни добавил, что Европа в Африке «сталкивается с новым российским и китайским колониализмом по всему региону, теперь и в Нигере». Он считает, что было бы правильно, если мятежники освободят Базума.

«Но мы не можем этого сделать. Америка очень осторожна в этом отношении, немыслимо, чтобы она начала военную интервенцию в Нигер. Освобождение будет плодом кропотливой и длительной работы. Сейчас единственный выход — продлить ультиматум», — резюмировал он.

Ранее мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили о подготовке иностранным государством вторжения в страну. Также было объявлено о закрытии воздушного пространства в стране.

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    Александр Слабиев
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