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02:42, 7 августа 2023Мир

Мятежники в Нигере сообщили о подготовке иностранного вторжения в страну

Al-Arabiya: мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения

Фото: Stringer / Reuters

Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством вторжения в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

О каком именно государстве идет речь, не уточняется. Также было объявлено о закрытии воздушного пространства в стране на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки.

В ночь на 27 июля военные в Нигере объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Военный мятеж в Нигере возглавили служащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Чиани, которого впоследствии провозгласили новым главой страны.

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    Марина Совина
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