Мятежники в Нигере сообщили о подготовке иностранного вторжения в страну

Al-Arabiya: мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения

Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством вторжения в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

О каком именно государстве идет речь, не уточняется. Также было объявлено о закрытии воздушного пространства в стране на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки.

В ночь на 27 июля военные в Нигере объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Военный мятеж в Нигере возглавили служащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Чиани, которого впоследствии провозгласили новым главой страны.