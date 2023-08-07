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13:22, 7 августа 2023Бывший СССР

На Украине более 700 населенных пунктов остались без света

«Укрэнерго»: более 700 населенных пунктов на Украине остались без света

Фото: Telegram-канал «Укренерго»

Более 700 населенных пунктов на Украине остались без света из-за продолжающихся боевых действий и аномальной жары. Об этом сообщило «Укрэнерго» в Telegram.

«Из-за боевых действий в общей сложности обесточенными остаются 451 населенный пункт», — уточнили в компании, добавив, что еще 276 населенных пунктов остались без электричества из-за жаркой погоды и использования кондиционеров.

В «Укрэнерго» также добавили, что страна сейчас не экспортирует электроэнергию. Получает же энергию Украина от Словакии и в некоторые часы из Молдовы.

Ранее жителям Украины посоветовали приберечь электрогенераторы из-за ремонта поврежденной инфраструктуры. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий подчеркивал, что украинцам стоит подготовиться ко всем возможным сценариям.

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    Варвара Кошечкина
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