Пассажирка положила босые ноги на подлокотник мужчины и прослыла отвратительной

Пассажирка самолета положила ноги на подлокотник попутчика и разозлила его

Пассажирка самолета положила босые грязные ноги на подлокотник кресла попутчика и прослыла в сети отвратительной. Сидевший перед ней мужчина опубликовал соответствующий снимок на форуме Reddit.

На фото видно, что путешественница разместила ногу между креслом и иллюминатором и вторглась в пространство пассажира спереди. Более того, женщина ногой столкнула локоть мужчины с подлокотника.

Пользователей разозлило нетактичное поведение пассажирки. Многие назвали ее ноги отвратительными и грязными. «А можно было хотя бы помыть ноги?», «Фу, это ужасно», «Засунь жвачку ей между пальцев», «Кажется, ее большой палец начал гнить», — писали юзеры в комментариях.

Ранее пассажирка другого самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора. После этого ступня потянулась к самой блогерше, едва не задев ее.