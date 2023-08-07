Пушков раскрыл неутешительные итоги переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Пушков: подходы между Западом и странами Юга по Украине остаются очень разными

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что подходы между Западом и странами Юга по Украине остаются очень разными. Так политик прокомментировал прошедшие в Саудовской Аравии переговоры в своем Telegram-канале.

«Говоря об итогах встречи в Саудовской Аравии, которая предсказуемо закончилась без общего заявления, многие дружно цитируют итальянскую Corriera de la serra», — отметил Пушков.

По его словам, данная газета «выяснила», что участники встречи в Джидде поддержали общие принципы, «которые они провозглашают в ООН и в своих официальных декларациях».

Итальянское СМИ подало это «чуть ли не как сенсацию, успех Запада и новую платформу единства». При этом Пушков подчеркнул, что подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга все-таки остаются разными.

Ранее сообщалось, что украинская делегация провела переговоры с представителями более чем 30 стран в Джидде. Отмечалось, что переговоры прошли на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

Также стало известно, что власти Саудовской Аравии на переговорах в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Его частью является целостность страны, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.