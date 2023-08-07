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16:42, 7 августа 2023Наука и техника

Российский военный назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения

Капитан Дандыкин назвал «Ланцеты» одним из лучших типов вооружения в зоне СВО

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Одними из самых полезных типов вооружения в зоне украинского конфликта являются беспилотники-камикадзе, а также система дистанционного минирования «Земледелие». Кроме того, крайне эффективно себя показал танк Т-90М «Прорыв». Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Конечно, все решается в комплексе, но из того, что мы сейчас имеем, одними из самых полезных являются беспилотники-камикадзе "Ланцеты". Это головная боль ВСУ. Также жалуются на нашу систему дистанционного минирования "Земледелие". Когда ВСУ наступают, мы можем заминировать площадь, они придут, разминируют, а мы минируем снова, в результате чего противник несет потери», — объяснил Дандыкин.

Также крайне эффективным капитан назвал танк Т-90М «Прорыв», который успешно работает из засады. Военный выделил и беспилотник «Охотник», работающий в паре с истребителем Су-57.

«Остальное — это уже предмет творчества на местах. Например, противотанковые комплексы, которые десантники начали использовать с квадроциклов: выезжают, поражают цель и уходят. И, конечно, много чего отрабатывают, дорабатывают и отправляют на фронт, ВПК работает», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Запад» разгромили британский БТР «Спартан» в районе населенного пункта Ольшаны (Харьковская область). Также российские военные уничтожили два артиллерийских оружия и гаубицу «Мста-Б».

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