Бывший «ангел» Victoria's Secret показала откровенные фото с отдыха

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась с фанатами снимками в откровенном образе с отдыха. Соответствующие фотографии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ).

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала серию кадров, на которых она позирует в слитном купальнике белого цвета, а также раздельном бикини с голубой рубашкой в полоску бренда R13 стоимостью 626 фунтов стерлингов (77 тысяч рублей). На всех изображениях манекенщица запечатлена на борту яхты с распущенными волосами и без макияжа.

Среди прочего Амбросио надела розовые солнцезащитные очки, серьги-гвоздики и чокер. Известно, что на данный момент знаменитость отдыхает в Испании в компании друзей.

В июле американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек также опубликовала фото в откровенном образе и без макияжа. На размещенных снимках 56-летняя знаменитость запечатлена в бассейне в слитном купальнике розового цвета с глубоким декольте.