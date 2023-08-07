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16:37, 7 августа 2023Бывший СССР

На Украине похвалившего русский народ священника призвали изгнать из страны

Епископ ПЦУ призвал изгнать из страны священника, похвалившего русский народ
Роман Курах

Роман Курах. Кадр: Потрібна розмова / YouTube

Епископ раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Варсонофий призвал изгнать из страны греко-католического священника Романа Кураха, похвалившего русский народ. Об этом епископ написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена).

Варсонофий назвал Романа Кураха рашистом и заявил, что в конфликте на территории Украины есть только один прекрасный народ — украинский, который никогда не обнимется с русским народом.

Кроме того, епископ обратился к руководству греко-католической церкви с требованием дать надлежащую и справедливую оценку словам Кураха.

Ранее священник греко-католической церкви призвал молиться о мире между Россией и Украиной, чтобы «два прекрасных народа строили Царство небесное здесь, на земле» и «славили Господа в вечности вместе, когда попадут на небеса».

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    Алевтина Запольская
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