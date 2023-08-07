На Украине похвалившего русский народ священника призвали изгнать из страны

Епископ ПЦУ призвал изгнать из страны священника, похвалившего русский народ

Епископ раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Варсонофий призвал изгнать из страны греко-католического священника Романа Кураха, похвалившего русский народ. Об этом епископ написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена).

Варсонофий назвал Романа Кураха рашистом и заявил, что в конфликте на территории Украины есть только один прекрасный народ — украинский, который никогда не обнимется с русским народом.

Кроме того, епископ обратился к руководству греко-католической церкви с требованием дать надлежащую и справедливую оценку словам Кураха.

Ранее священник греко-католической церкви призвал молиться о мире между Россией и Украиной, чтобы «два прекрасных народа строили Царство небесное здесь, на земле» и «славили Господа в вечности вместе, когда попадут на небеса».