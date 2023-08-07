Собянин: в восьми районах Москвы началось переселение по программе реновации

В восьми районах на севере Москвы началось переселение по программе реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Комфортные квартиры в 33 новостройках получили жители 61 старого дома. Большая часть семей уже отпраздновала новоселье, остальные приступили к переезду», — рассказал градоначальник, отметив, что в каждом доме, построенном в рамках программы, предусмотрены помещения под магазины, аптеки, кафе и парикмахерские.

Сейчас в Северном административном округе ведется строительство и проектирование еще 57 домов. Таким образом, новое жилье здесь получат 109 тысяч жителей 515 домов.

Собянин уточнил, что в новостройки, возведенные в Дмитровском районе, переехали москвичи из 11 старых домов. В районе Коптево подобрано восемь стартовых площадок для строительства — один дом уже заселяется, один начнут возводить в ближайшее время, четыре находятся в процессе строительства и еще два проектируют.

Ранее мэр столицы сообщил, что в ближайшие четыре года в Москве начнут возводить больше домов в рамках программы реновации. Ежегодно планируется вводить около трех-четырех миллионов квадратных метров жилья.