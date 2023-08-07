Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ на южнодонецкое направление

Глава ДНР Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы на южнодонецкое направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы на южнодонецкое направление, в район населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его слова передает ТАСС.

«Там в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать населенные пункты, перебрасывает резервы», — сообщил Пушилин.

Ранее плененный под Старомайорским украинский солдат Ярослав Миронюк рассказал, что командование ВСУ не рассказывает своим бойцам о целях проводимой операции, а о целях наступления военнослужащие узнают из TikTok.