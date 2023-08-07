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16:00, 7 августа 2023Экономика

Подсчитаны затраты на переход чиновников на российские авто

«Тендерплан»: на закупку российских авто для чиновников потратили 872 млн рублей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

По итогам первых шести месяцев 2023 года было размещено 515 извещений на закупку российских автомобилей на общую сумму 872 миллиона рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на подсчеты экспертов поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

Для сравнения, за все 12 месяцев 2022 года было размещено 807 подобных заказов на общую сумму около одного миллиарда рублей. Высоким спросом в настоящее время пользуются три марки, включая Aurus, Lada и УАЗ. Однако информации по заказам машин бренда Aurus сейчас нет «ни в одной системе» отслеживания, посетовал генеральный директор «Тендерплана» Максим Кузнецов.

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При этом за последние несколько лет значительно снизились объемы тендеров на зарубежные автомобили. Если в 2021-м госструктуры разместили 322 подобных заказа на сумму 1,363 миллиарда рублей, в 2022-м — 85 тендеров на 648 миллионов рублей, то по итогам первой половины 2023-го показатель снизился до 37 заказов на 236 миллионов рублей. Эксперты объяснили подобную динамику международными антироссийскими санкциями, уходом с рынка ряда западных производителей и возобновлением работы большей части производственных процессов отечественных предприятий.

Ранее президент Владимир Путин призвал перевести российских чиновников и госслужащих с зарубежных машин на российские автомобили. Как утверждал российский лидер, эта мера позволит улучшить качество производимых в стране автомобилей. В «АвтоВАЗе» заявили, что у завода хватит мощностей для обеспечения поставок автомобилей чиновникам в необходимых объемах. В то же время о каких именно объемах идет речь, в концерне уточнять не стали.

В качестве одного из вариантов для перехода российских чиновников на российские авто в концерне предложили использовать новую модель Lada Aura. По своим техническим характеристикам машина будет напоминать седан Lada Vesta, но отличаться большим салоном, отделанным кожей с премиальной аудиосистемой. Однако массовое производство Aura начнется не раньше следующего года и при условии достаточного объема государственной поддержки.

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    Анатолий Акулов
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