Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:40, 7 августа 2023Путешествия

Пассажир пристыдил стюардессу за плохое обращение с его ребенком с особенностями

Insider: пассажир пристыдил стюардессу за плохое обращение с его ребенком

Фото: Krasula / Shutterstock / Fotodom

Пассажир бизнес-класса авиакомпании United Airlines пристыдил стюардессу за плохое, по его мнению, обращение с его ребенком с особенностями. Подробности истории рассказало издание Insider.

По данным источника, инцидент произошел на 16-часовом рейсе из индийского Нью-Дели в американский Ньюарк. Пассажир Уттия Басу (Uttiya Basu) сообщил, что бортпроводница подошла к нему и его жене после того, как их ребенок с особыми потребностями «издал негромкий визг и засмеялся» во время просмотра шоу, представленного в бортовой развлекательной системе самолета.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Промо
19 апреля 2023

Как отметил Басу, стюардесса грубо сказала его жене: «Мэм, ваш ребенок не может шуметь просто так. Сейчас время отдыха, и все спят. Вы ничего не делаете, чтобы успокоить его». Пассажир утверждает, что бортпроводница отказалась слушать в ответ какие-либо объяснения.

Басу позднее связался с главой службы поддержки клиентов United Airlines и министерством транспорта США, но был разочарован, когда получил в ответ лишь краткие извинения и туристический ваучер на 100 долларов (около 9 тысяч рублей).

После этого расстроенный пассажир опубликовал в соцсети еще одно сообщение: «Я просил отчет о принятых мерах и извинения перед моей женой за грубое и снисходительное поведение этой стюардессы. Я не просил ваучер». Он добавил, что хочет вернуть документ, поскольку посчитал его «оскорблением, усугубляющим травму».

Ранее пассажирка рейса Delta Airlines обвинила стюардессу в расизме из-за одного замечания по поводу билета. Уточняется, что женщина зашла в самолет и собиралась пройти к своему креслу в первом классе, однако бортпроводница сначала не хотела ее пропускать. По словам туристки, та не поверила, что темнокожая женщина могла приобрести место в зоне повышенного комфорта.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска продвинулись на несколько километров на одном направлении СВО

    На Украине задержали следившую за передвижениями Зеленского женщину

    В Киеве назвали единственный «фундамент» для мирных переговоров

    «Зенит» представил впервые опубликованную песню «Короля и Шута» 2010 года

    В российском городе возмутились скульптурой и отломили ей половой орган

    Мятежники Нигера рассказали о подготовке вторжения в их страну

    Часть российского города осталась без света из-за жары

    Шольцу предложат место для переговоров России и Украины

    Российский «аналог» Uniqlo займет места ушедших иностранных брендов

    Минобороны заявило о пресечении деятельности ДРГ ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости