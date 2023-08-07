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15:08, 7 августа 2023Россия

В Крыму заподозрили власти Украины в желании сменить пол статуе «Родина-мать»

Константинов: не удивлюсь, если на Украине попробуют сменить пол «Родине-матери»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Установка на монументе «Родина-мать» в Киеве украинского герба может стать только началом тех изменений, которым захотят подвернуть памятник. Такое мнение о будущем монумента высказал глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов в Telegram.

«Не удивлюсь, если эти деятели, следуя ны­нешним "ценностям", попробуют еще и см­енить пол статуе», — написал он в ответ на демонтаж герба СССР с щита «Родины-матери».

По словам Константинова, в Киеве не способны создать ничего нового и пытаются «только изгадить то нас­ледие, которое ими узурпировано». Он напомнил, что уничтожение объектов, связанных с советской историей, началось на Украине с 2015 года, когда в стране был принят соответствующий закон. Глава крымского парламента назвал гонения на «остатки русской культуры» на Украине этноцидом. «Все, что они наломают, приде­тся нам восстанавливать», — подчеркнул Константинов.

Герб Украины установили на щите киевского монумента «Родина-мать» 6 августа. Снятый герб Советского Союза отправят на хранение в музей истории Украины во Второй мировой войне.

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    Алан Босиков
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