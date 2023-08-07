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13:14, 7 августа 2023Мир

МИД Польши обвинил Германию в намерении сменить польское правительство

Замглавы МИД Польши: Германия намерена сменить польское правительство

Фото: Victor Malyushev / Unsplash

Германия намерена сменить польское правительство, блокируя стратегические инвестиции. С таким обвинением в социальной сети X (бывшая Twitter) выступил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.

«Все для того, чтобы привести к смене власти в Польше на ту, которая откажется от этих инвестиций и снова переключит нашу экономику на роль лишь субподрядчика промышленности из Германии и других стран Евросоюза», — заявил замглавы МИД республики.

Ранее Польша пожаловалась на Германию в суд Европейского союза из-за нелегального ввоза отходов на территорию страны и потребовала забрать мусор. «Примерная стоимость утилизации одной тонны отходов составляет более 10 тысяч злотых (примерно 2,3 тысячи евро) за тонну. Только здесь у нас 35 тысяч тонн. И это только вывоз, а потом еще предстоит рекультивация и возвращение территории в оборот», — обратила внимание глава Министерства климата и окружающей среды Анна Москва.

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    Виктория Кондратьева
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