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12:24, 7 августа 2023Экономика

Россияне рассказали о влиянии размера зарплаты на волнение перед собеседованием

SuperJob: россияне с высокой зарплатой меньше нервничают на собеседовании

Фото: Unsplash

Россияне с высоким заработком волнуются на собеседовании меньше. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, его результаты приводит РИА Новости.

Так, соискатели с зарплатой более 80 тысяч рублей сообщили об уровне стресса в 2,4 балла по пятибалльной шкале. При этом кандидаты с заработком менее 50 тысяч рублей оценили свое волнение в 2,7 балла. Аналитики также отметили, что женщины в среднем беспокоятся перед собеседованием больше мужчин — 2,8 против 2,4 балла.

Сильно волнуются перед интервью только 6 процентов россиян, просто волнуются — еще 7 процентов. 23 процента опрошенных сочли пережитый в такой ситуации стресс средним, для 14 процентов он был низким, а еще для 18 процентов — очень низким. При этом 29 процентов жителей страны вовсе не переживают перед собеседованием.

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Респонденты поделились способами, которые помогают им справиться с волнением, — женщины чаще всего называли самовнушение и правильное дыхание, тогда как 7 процент опрошенных мужчин предпочли в качестве «успокоительного» алкоголь. Среди популярных средств борьбы со стрессом также оказались подготовка к интервью, позитивный настрой, правильное дыхание, медитация или молитва.

3 процента респондентов предпочитают выпить перед собеседованием кофе, по 2 процента — послушать музыку и прогуляться. По 1 проценту опрощенных выбирают в качестве средства успокоения курение, чтение, еду и отдых. Россияне также упоминали о репетиции диалога и чтении отзывов о компании для снятия напряжения перед встречей с потенциальным работодателем.

Ранее российские работодатели составили портрет самого неприятного соискателя. Так, 84 процента опрошенных рассказали, что их отпугивают кандидаты с неряшливым внешним видом. Чуть меньше, 76 процентов, обращают внимание на неприятный запах и проблемы с гигиеной, а 53 процента может смутить излишне экстравагантное поведение соискателя.

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