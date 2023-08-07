Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 7 августа 2023Россия

Российские средства ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow

Минобороны заявило, что средства ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной Луганской народной республики (ЛНР), Кирилловки и Старомлыновки Донецкой народной республики (ДНР) и возле города Пологи в Запорожской области.

Ранее стало известно, что на Украине модернизировали советские боевые самолеты для использования ими западного вооружения, в том числе ракет Storm Shadow и AGM HARM, заявил командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук. Речь идет штурмовике Су-25, бомбардировщике Су-24М и истребителях Су-27 и МиГ-29.

Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется» Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать в России свои аналоги ракет Storm Shadow и реактивных снарядов HIMARS, а затем ударить ими по украинским войскам.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска продвинулись на несколько километров на одном направлении СВО

    На Украине задержали следившую за передвижениями Зеленского женщину

    В Киеве назвали единственный «фундамент» для мирных переговоров

    «Зенит» представил впервые опубликованную песню «Короля и Шута» 2010 года

    В российском городе возмутились скульптурой и отломили ей половой орган

    Мятежники Нигера рассказали о подготовке вторжения в их страну

    Часть российского города осталась без света из-за жары

    Шольцу предложат место для переговоров России и Украины

    Российский «аналог» Uniqlo займет места ушедших иностранных брендов

    Минобороны заявило о пресечении деятельности ДРГ ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости