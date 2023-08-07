Российские средства ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow

Минобороны заявило, что средства ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной Луганской народной республики (ЛНР), Кирилловки и Старомлыновки Донецкой народной республики (ДНР) и возле города Пологи в Запорожской области.

Ранее стало известно, что на Украине модернизировали советские боевые самолеты для использования ими западного вооружения, в том числе ракет Storm Shadow и AGM HARM, заявил командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук. Речь идет штурмовике Су-25, бомбардировщике Су-24М и истребителях Су-27 и МиГ-29.

В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать в России свои аналоги ракет Storm Shadow и реактивных снарядов HIMARS, а затем ударить ими по украинским войскам.

