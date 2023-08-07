Невролог предупредила об опасности затяжного стресса

Невролог Шиндряева: постоянный стресс может привести к сахарному диабету

Постоянный стресс приводит к истощению организма и болезням, предупредила доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева. Об опасности затяжного стресса она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

При стрессе, объяснила она, надпочечники вырабатывают гормон адреналин, стимулирующий работу иммунной системы. Если стресс затягивается, начинает страдать сердечно-сосудистая система: повышается давление, ухудшается тонус сосудов, сердце изнашивается.

При наличии хронических заболеваний у человека стресс может привести к проблемам со здоровьем, подчеркнула она. «У людей, имеющих хронические заболевания или предрасположенность к гипертонической болезни, избыточной массе тела, сахарному диабету, выброс адреналина провоцирует осложнения. Как говорится, где тонко, там и рвется», — заключила Шиндряева.

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