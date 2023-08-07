Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:21, 7 августа 2023Забота о себе

Невролог предупредила об опасности затяжного стресса

Невролог Шиндряева: постоянный стресс может привести к сахарному диабету

Фото: Unsplash

Постоянный стресс приводит к истощению организма и болезням, предупредила доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева. Об опасности затяжного стресса она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

При стрессе, объяснила она, надпочечники вырабатывают гормон адреналин, стимулирующий работу иммунной системы. Если стресс затягивается, начинает страдать сердечно-сосудистая система: повышается давление, ухудшается тонус сосудов, сердце изнашивается.

При наличии хронических заболеваний у человека стресс может привести к проблемам со здоровьем, подчеркнула она. «У людей, имеющих хронические заболевания или предрасположенность к гипертонической болезни, избыточной массе тела, сахарному диабету, выброс адреналина провоцирует осложнения. Как говорится, где тонко, там и рвется», — заключила Шиндряева.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
7 ноября 2022

Ранее реабилитолог Владимир Бондаренко рассказал о том, как всегда быть бодрым и энергичным. По словам Бондаренко, главная причина нарушения энергетического обмена — беспорядочный режим дня.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о наступлении Российской армии на харьковском направлении

    Популярный российский комик рассказал о самом ужасном корпоративе

    МОК ответил на требование перепроверить допинг-тест Сотниковой с Олимпиады-2014

    Невролог предупредила об опасности затяжного стресса

    Залужный отчитался о положении на фронте перед американским генералом

    Эрдоган рассказал об исторических возможностях для Турции

    Украинских морпехов в ДНР приговорили к 29 годам

    Парикмахер раскрыл способ придать объем волосам за считанные секунды

    Тело женщины в простыне обнаружили в центре Москвы

    Определены неблагоприятные для обитаемости звезды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости