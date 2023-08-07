В Сирии сообщили о гибели четырех военных во время израильской атаки

Al Ikhbariya: при авиаударах Израиля погибли четверо сирийских военнослужащих

В результате израильских авиаударов по окрестностям Дамаска погибли четверо сирийских военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале Al Ikhbariya.

По данным сирийского телеканала, еще четыре военнослужащих получили ранения во время израильской атаки.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Сирии успешно отразили воздушную атаку в окрестностях Дамаска.

6 августа стало известно, что возглавляемая США коалиция планирует перегруппировать войска в своей зоне влияния на территории Сирии. Сообщалось, что целью новой операции является попытка занять город аль-Букамаль, который представляет собой основной и стратегически важный путь снабжения и погранпереход с Ираком.