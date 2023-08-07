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19:57, 7 августа 2023Мир

ООН приняла участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии

Замгенсека ООН ДиКарло приняла участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии

Фото: www.imago-images.de / Globallookpress.com

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло приняла участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.

«Замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло принимала участие в переговорах в Джидде виртуально, по видеосвязи», — рассказал он.

На переговорах в Джидде власти Саудовской Аравии представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными. Консультации посетили представители около 40 государств, включая Китай, Индию, Южную Африку и Бразилию.

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    Виктория Кондратьева
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