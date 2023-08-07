Собянин рассказал об электронных услугах для московских выпускников
Для столичных выпускников запустили семь электронных услуг на портале mos.ru. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В этом учебном году мы запустили семь услуг, помогающих выпускникам в период прохождения Государственной итоговой аттестации», — рассказал он.
Собянин отметил, что сервисами, связанными с получением доступа к сдаче выпускных экзаменов, школьники воспользовались около 400 тысяч раз.
На портале доступно более 400 услуг по различным жизненным сферам, а в социальной сфере представлено свыше 180 госуслуг и сервисов. Они стали одними из самых востребованных на площадке — москвичи оценили их в среднем на 4,6 балла по пятибалльной шкале. Самую высокую оценку — 4,8 балла — получил Главархив Москвы.
Ранее сообщалось, что в Москве разработали новое мобильное приложение для горожан — в нем москвичи смогут хранить цифровые копии документов. Некоторые из них доступны в виде штрих-кода, по которому можно получать услуги в столичных учреждениях.