Популярная телеведущая попала в объектив папарацци в купальнике

Популярная телеведущая и актриса Холли Уиллоби попала в объектив папарацци во время пляжного отдыха. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

42-летнюю знаменитость запечатлели в Португалии вместе с мужем, продюсером Дэниелем Болдуином и их тремя детьми. Телезвезда появилась на публике в слитном купальнике черного цвета и солнцезащитных очках. При этом ее волосы были собраны в пучок, а на лице отсутствовал макияж. Из аксессуаров на ней были золотая подвеска и кольцо.

В феврале 2021 года Холли Уиллоби вышла в эфир британской версии передачи «Танцы на льду» в вызывающем платье. В очередном выпуске знаменитость появилась в черном длинном платье с пышной юбкой и облегающим топом. Модель под названием Fina бренда Costarellos изготовлена из прозрачного тюля, который во время шоу просвечивал белье и декольте ведущей.