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20:17, 7 августа 2023Бывший СССР

Украинцам предложили праздновать День благодарения

Верховная Рада рассмотрит законопроект о праздновании Дня благодарения

Фото: Steve Helber / AP

Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о введении празднования Дня благодарения. Его предложил депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазураш, говорится на сайте украинского парламента.

Автор законопроекта считает, что праздник может «поднять благодарность на общенациональный уровень» и даст украинцам повод выражать благодарность тем, кому хочется это сделать.

В пояснительной записке подчеркивается, что этот праздник «существует в некоторых высокоразвитых странах». На Украине его предлагают отмечать 22 октября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил перенос празднования Рождества в стране на 25 декабря. Депутат Ярослав Железняк заявлял, что целью законопроекта является отказ от «российского наследия».

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    Алевтина Запольская
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