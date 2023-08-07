Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:10, 7 августа 2023Мир

В МИД России заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Москвы

Представитель РФ в Вене Ульянов: переговоры по Украине без России бессмысленны

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Переговоры по Украине без участия России бессмысленны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет ТАСС.

Представитель российского МИД заявил, что консультации в Джидде, посвященные урегулированию конфликта на Украине, бессмысленны без участия Москвы. «По определению эта встреча ничего общего не имела с усилиями, направленными на достижение мира», — написал он в соцсети Х (бывший Twitter).

«К сожалению, реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и пропагандистскими мероприятиями», — посетовал он.

Ранее представители Саудовской Аравии на консультациях в Джидде предложили собственный план урегулирования конфликта на Украине. В него входит обеспечение целостности Украины, прекращение огня и начало мирных переговоров при участии ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Курс доллара резко вырос

    Под Москвой шесть человек отравились в столовой отеля «Яхонты»

    Перечислены востребованные вакансии для москвичей старше 50 лет

    Китайской экономике предсказали рекордное падение торговли

    Кадыров заявил об уничтожении чеченским батальоном «хваленых» танков Leopard

    Стало известно о поведении представителя КНР на переговорах по Украине

    В МИД России заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Москвы

    Россияне стали больше занимать «до зарплаты» из-за роста цен

    Появление жизни на Земле связали со спонтанной самоорганизацией катализаторов

    Россиянин вытащил водителя из полыхающей и взрывающейся фуры и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости