В МИД России заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Москвы

Представитель РФ в Вене Ульянов: переговоры по Украине без России бессмысленны

Переговоры по Украине без участия России бессмысленны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет ТАСС.

Представитель российского МИД заявил, что консультации в Джидде, посвященные урегулированию конфликта на Украине, бессмысленны без участия Москвы. «По определению эта встреча ничего общего не имела с усилиями, направленными на достижение мира», — написал он в соцсети Х (бывший Twitter).

«К сожалению, реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и пропагандистскими мероприятиями», — посетовал он.

Ранее представители Саудовской Аравии на консультациях в Джидде предложили собственный план урегулирования конфликта на Украине. В него входит обеспечение целостности Украины, прекращение огня и начало мирных переговоров при участии ООН.

