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16:21, 7 августа 2023Россия

Губернатор Забайкалья навестил в больнице избитого инвалида-участника СВО

Глава Забайкалья Осипов навестил в больнице Читы избитого инвалида-участника СВО

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов навестил в больнице Читы инвалида-участника специальной военной операции (СВО), которого жестоко избили в селе Нерчинский Завод. Об этом глава российского региона рассказал в Telegram-канале.

Осипов отметил, что состояние у пострадавшего удовлетворительное. Врачи назначили мужчине дополнительные обследования.

«Сделали компьютерную томографию, по результатам которой травматических изменений со стороны головного мозга и костей черепа не выявлено», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что в ближайшее время ветерану спецоперации проведут ряд осмотров, после которых определят дальнейшую тактику лечения.

До этого избитый в Забайкалье инвалид-участник СВО высказался о наказании для обидчиков. Он выступил против любого самосуда.

6 августа в Забайкальском крае группа неизвестных избила мужчину-инвалида, принимавшего участие в спецоперации на Украине. Нападавшие пристали к мужчине в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и избили, сорвав награды.

Позже нападавших на военного удалось задержать.

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    Анна Щербакова
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