Губернатор Забайкалья навестил в больнице избитого инвалида-участника СВО
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов навестил в больнице Читы инвалида-участника специальной военной операции (СВО), которого жестоко избили в селе Нерчинский Завод. Об этом глава российского региона рассказал в Telegram-канале.
Осипов отметил, что состояние у пострадавшего удовлетворительное. Врачи назначили мужчине дополнительные обследования.
«Сделали компьютерную томографию, по результатам которой травматических изменений со стороны головного мозга и костей черепа не выявлено», — написал губернатор.
Он подчеркнул, что в ближайшее время ветерану спецоперации проведут ряд осмотров, после которых определят дальнейшую тактику лечения.
До этого избитый в Забайкалье инвалид-участник СВО высказался о наказании для обидчиков. Он выступил против любого самосуда.
6 августа в Забайкальском крае группа неизвестных избила мужчину-инвалида, принимавшего участие в спецоперации на Украине. Нападавшие пристали к мужчине в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и избили, сорвав награды.
Позже нападавших на военного удалось задержать.