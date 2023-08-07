В Приморье пройдет книжный фестиваль

Фестиваль «Книжный маяк Владивостока» стартует в Приморье 18 августа

В столице Приморья 18 августа стартует фестиваль «Книжный маяк Владивостока», который продлится по 20 августа. Как уточняется на сайте «Книжные маяки России», организаторы мероприятия приготовили для любителей книг более сотни мероприятий и книжную выставку-ярмарку.

В указанные даты гостей фестиваля ожидают встречи с известными писателями, круглые столы, посвященные актуальным проблемам современности и их отражению в литературе, а также прогулки с любимыми авторами по знаковым местам Владивостока.

Отмечается, что фестиваль во Владивостоке станет финальной станцией для поезда «Книжной Экспедиции», который с 1 августа стартовал в сторону дальневосточной столицы из Санкт-Петербурга. По мере движения поезда его пассажиры, в число которых входят писатели, книгоиздатели, деятели культуры и блогеры, проводят однодневные фестивали в 14 городах России.

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