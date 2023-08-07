Парикмахер раскрыл способ придать объем волосам за считанные секунды

Парикмахер Ньюман посоветовал обработать расческу лаком и зачесать ею волосы

Парикмахер Мэтт Ньюман из США раскрыл способ придать объем волосам за считаные секунды. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

Так, в первую очередь эксперт посоветовал обработать лаком расческу и зачесать ею пряди назад. После этого Ньюман надел на голову специальную повязку и еще раз распылил упомянутое средство на корни волос. Затем он взял в руки фен и просушил их на режиме холодного воздуха. В конце видео мужчина снял повязку и продемонстрировал результат.

«О да! Объем! Ключевым здесь является то, что лак для волос с феном фиксирует корни, которые мы приглаживаем, когда надеваем ободок», — объяснил он.

В мае Ньюман показал правильный участок на голове для нанесения сухого шампуня. Специалист призвал не наносить данное средство на кожу головы. Вместо этого он посоветовал распылить продукт непосредственно на волосы чуть выше корней. По его словам, такой способ защитит кожу головы от скоплений вредных компонентов, которые находятся в составе сухого шампуня.