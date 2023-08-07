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19:15, 7 августа 2023Ценности

Парикмахер раскрыл способ придать объем волосам за считанные секунды

Парикмахер Ньюман посоветовал обработать расческу лаком и зачесать ею волосы

Кадр: @mattloveshair

Парикмахер Мэтт Ньюман из США раскрыл способ придать объем волосам за считаные секунды. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

Так, в первую очередь эксперт посоветовал обработать лаком расческу и зачесать ею пряди назад. После этого Ньюман надел на голову специальную повязку и еще раз распылил упомянутое средство на корни волос. Затем он взял в руки фен и просушил их на режиме холодного воздуха. В конце видео мужчина снял повязку и продемонстрировал результат.

«О да! Объем! Ключевым здесь является то, что лак для волос с феном фиксирует корни, которые мы приглаживаем, когда надеваем ободок», — объяснил он.

В мае Ньюман показал правильный участок на голове для нанесения сухого шампуня. Специалист призвал не наносить данное средство на кожу головы. Вместо этого он посоветовал распылить продукт непосредственно на волосы чуть выше корней. По его словам, такой способ защитит кожу головы от скоплений вредных компонентов, которые находятся в составе сухого шампуня.

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    Мария Винар
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