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13:15, 7 августа 2023Бывший СССР

Офис Зеленского сообщил о возвращении из плена украинских военных

Глава ОП Зеленского Ермак: на Украину из плена вернулись 22 украинских военных

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На Украину из плена вернулись 22 военнослужащих. Об этом сообщил глава офиса президента (ОП) страны Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, среди них два офицера, военные рядового и сержантского состава, которые участвовали в боях на разных направлениях. Самому старшему из них 54 года, а младшему — 23.

Он добавил, что после возвращения бойцы пройдут курс физической и психологической реабилитации и получат необходимое лечение при поддержке медиков.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что командование не сообщает военнослужащим о наступлении. Они не понимают, какую задачу необходимо выполнить, а о целях наступления узнают из телевидения или TikTok.

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    Алевтина Запольская
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