Geology: древнее потепление связали с озерными микробами

Ученые Нанкинского университета в Китае определили, что древние микроорганизмы могли вызвать глобальное потепление, которое случилось 304 миллиона лет назад во время позднепалеозойского ледникового периода. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geology.

Исследователи изучили эффект большого выброса метана из щелочных озер с pH от 9 до 12 в атмосферу. Большое количество атмосферного метана способно вызвать глобальное потепление, поскольку он представляет собой мощный парниковый газ, улавливающий тепло в 28 раз эффективнее, чем углекислый газ. При этом выделяющие метан микроорганизмы ответственны за 74 процентов глобальных выбросов метана.

Были собраны образцы керна со дна озера, располагающегося в области Джунгария на северо-западе Китая. Ученые провели химический анализ, чтобы определить источники углерода, которые включают в себя водные зеленые водоросли, цианобактерии и галофильные археи, обитающие в среде с высоким содержанием соли. Когда в озере находится большое количество растворенного неорганического углерода, водоросли, цианобактерии и археи преимущественно поглощают изотоп углерод-12, а более тяжелый углерод-13 остается в воде озера, что приводит к определенному соотношению между концентрациями двух изотопов.

Оказалось, что в озере преимущественно встречались алкалофильные метаногенные археи, которые процветали в бескислородных условиях с низким содержанием сульфатов. Они производили большое количество метана, выбросив в результате жизнедеятельности до 2,1 гигатонн. Углекислый газ, попавший в озеро, был преобразован в бикарбонат и карбонат, что повысило щелочность озера и усилило образование метана.

Совокупный вклад многочисленных щелочных озер во всем мире мог оказать значительное влияние на глобальный уровень парниковых газов. Если учитывать только озера на северо-западе Китая, то выбросы метана могли достигать 109 гигатонн, что эквивалентно выбросам парниковых газов до 7521 гигатонн углекислого газа.