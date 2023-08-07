Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции мессенджера

Пользователи WhatsApp смогут запускать голосовые чаты в группах без звонка

В популярном мессенджере WhatsApp появится функция, которая позволит участникам больших групп запускать голосовые чаты без звонка. О новой опции сообщили специалисты портала WABetaInfo.

Эксперты портала рассказали, что WhatsApp внедряет функцию для устройств на базе Android, позволяющую запускать аудиочаты в группах. «Голосовые чаты будут доступны в группах с более чем 32 участниками, при этом к ним не смогут подключиться более чем 32 пользователя», — говорится в сообщении.

При запуске аудиочата в группе появится соответствующий значок, который позволит любому участнику присоединиться к нему. «Если чат был запущен, но к нему никто не присоединился, в течение 60 минут он автоматически завершится», — отмечают специалисты.

По словам экспертов WABetaInfo, основное преимущество голосовых чатов заключается в возможности начать звонок без необходимости звонка каждому участнику группы. «Участники групп будут получать уведомление при создании нового голосового чата», — пояснили специалисты.

Ранее в WhatsApp появилась новая функция, позволяющая записывать видеосообщения в виде кружков. Отмечалось, что максимальная длительность видеосообщения составляет 60 секунд.