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18:34, 7 августа 2023Бывший СССР

Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей

Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора
Владимир Зеленский (в центре)

Владимир Зеленский (в центре). Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей, если она продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. Об этом он заявил в интервью аргентинскому изданию Nacion.

«После блокировки зернового коридора (...) Украине приходится искать обходные пути. Если Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя, (...) Украина будет защищаться. (...) РФ должна понять, что (...) если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта», — заявил глава государства.

17 июля стало известно о прекращении участия России в зерновой сделке. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, причиной выхода Москвы из соглашения стало то, что договоренности, касающиеся российской стороны, не были выполнены.

5 августа главы МИД Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба по телефону обсудили шаги для восстановления зерновой сделки.

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    Алевтина Запольская
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