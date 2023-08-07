«Зенит» представил впервые опубликованную песню «Короля и Шута» 2010 года

«Зенит» выпустил клип на опубликованную впервые песню «Короля и Шута» 2010 года

Футбольный клуб «Зенит» выпустил клип на неофициальный гимн команды, который был записан группой «Король и Шут» в 2010 году. Видеоролик был размещен в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) футбольного клуба.

Композиция, которую участники коллектива посвятили «Зениту» 13 лет назад, ни разу не была опубликована ранее. В видеоролике приняли участие актеры Константин Плотников и Влад Коноплев, сыгравшие Михаила «Горшка» Горшенева и Андрея «Князя» Князева в сериале, посвященном группе «Король и Шут». В клипе также снялись фанаты футбольного клуба.

В аккаунте «Зенита» было указано, что публикация клипа была приурочена к юбилейной дате со дня рождения основателя панк-рок коллектива Михаила Горшенева, которому 7 августа этого года могло бы исполнится 50 лет. В описании к ролику добавили, что видео является данью памяти музыканту.

Ранее российская актриса Валери Зоидова рассказала, что ее возлюбленный разорвал с ней отношения после того, как она приняла участие в постельной сцене в сериале «Король и шут».