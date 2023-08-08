Премьер Грузии понадеялся на воссоединение страны с Абхазией и Южной Осетией

Премьер Грузии Гарибашвили понадеялся на объединение с Абхазией и Южной Осетией

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили понадеялся на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией, передает РИА Новости. По его словам, Тбилиси делает все, чтобы сохранить мир и стабильность.

«Я верю, что наша страна воссоединится при мирной и верной политике», — сказал он в ходе посещения кладбища Мухатгверди, где захоронены погибшие в августе 2008 года военные.

Гарибашвили также заявил, что текущая власть Грузии, в отличие от прежней, печется об интересах своего народа и государства.

Ранее премьер-министр Грузии заявил, что правительство бывшего президента республики Михаила Саакашвили несет ответственность за то, что не избежало войны в Южной Осетии в 2008 году. По мнению премьера, действия Саакашвили в ходе произошедшего позорны.