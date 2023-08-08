Анонсирована новая часть Call of Duty

Call of Duty: Modern Warfare III выйдет 10 ноября

Компания Activision анонсировала выход новой части Call of Duty. Об этом сообщается в опубликованном на YouTube-канале студии тизере.

В 40-секундном видео появляется один из главных персонажей серии капитан Прайс, который в том числе произносит фразу «никогда не хороните врагов заживо». Также в ролике демонстрируется дата выхода Modern Warfare III — 10 ноября.

По версии журналистов издания Kotaku, слова капитана Прайса могут намекать на то, что в новой игре появится лидер ультранационалистов Владимир Макаров — главный антагонист Modern Warfare II, вышедшей в 2022 году.

Также журналисты медиа отметили, что Activision несколько месяцев «дразнила» геймеров, не раскрывая детали новой серии Call of Duty. «Анонс не является неожиданным на данный момент, учитывая, что Activision выпускает новую полноценную Call of Duty каждый год с момента дебюта серии в 2003 году», — подытожили авторы Kotaku.

В июле корпорация Microsoft и руководство Xbox договорились о выходе новых частей серии Call of Duty на консолях Sony PlayStation. Глава Xbox Фил Спенсер подчеркнул, что в компании с нетерпением ждут, когда у геймеров по всему миру появится больше возможностей играть в любимые игры.