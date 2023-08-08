Министр обороны Израиля пригрозил вернуть Ливан в каменный век

Министр обороны Израиля Галант пригрозил вернуть Ливан в каменный век

Министр обороны Израиля Йоав Галант пригрозил вернуть Ливан и движение «Хезболла» в каменный век в ответ на угрозы еврейскому государству. Об этом пишет издание The Times of Israel.

Галант обратился к лидеру «Хезболлы» Хасану Насрулле и посоветовал не угрожать Израилю, так как это будет ошибкой. По его словам, ранее врагам еврейского государства уже пришлось заплатить немалую цену за это.

«Если здесь начнется эскалация или конфликт, мы вернем Ливан в каменный век. Мы не будем сомневаться и используем всю нашу мощь», — сказал он и пригрозил «стереть с лица земли» весь Ливан.

6 апреля со стороны Ливана по Израилю выпустили несколько ракет. Этому предшествовали призывы ливанской группировки «Хезболла».